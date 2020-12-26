بعد ارتفاع إصابات كورونا.. أشرف زكى يوجه رسالة قوية لـ المنتجين

أصدر الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا وجهه الى شركات الانتاج من اجل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة من اجل حماية النجوم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد كثرة الاصابات داخل الوسط الفنى.

وقال اشرف زكى فى بيانه : "انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات مصر، فإننا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض علينا جميعًا ضرزورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على جميع الأصعدة".

أعلن عدد كبير من الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع قدوم الموجة الثانية من الفيروس حول أنحاء العالم، ونستعرض لكم قائمة للفنانين المصابين من خلال التقرير التالي: أمير كرارة أعلن النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وكتب أمير:" عملت مسحة تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا". أبو أعلن المطرب «أبو» علي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . واعتذر أبو عن احياء حفلة برأس السنة وكتب: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة». وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلا مساء أمس في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضة اضطرته لإلغاء الحفل. إيناس الدغيدي تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه أمس الجمعة. وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية. جمال العدل: أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعًا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا . يسرا تعرضت الفنانة يسرا للإصابة فيروس كورونا المستجد حيث اجرت مسحة اثناء تصوير عملها الجديد وكانت نتيجتها ايجابية مما دفعها الى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي والمتبعة من قبل وزارة الصحة. كريم فهمي كما أعلن الفنان كريم فهمى انضمامه للقائمة اليوم بعدما أصيب بفيروس كورونا وكتب عبر حسابه على انستجرام : " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه. هشام جمال كما أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام. ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في اخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».

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