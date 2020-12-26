طبيب أصالة النفسي يكشف تفاصيل حالتها: "الصدمة أفقدتها التوازن"

أصالة نصري بعد مرورها بأزمة صورة طليقها طارق العريان مع المودل نيكول سعفان والتي اعتبرت أصالة ظهورهما معا معيب في حقها، وقد فسر الطبيب النفسي للفنانة أصالة تفاصيل الحالة التي تعيشها، كما طلب مساندة الجمهور لها.

التفاصيل المسكوت عنها بين أصالة وطارق العريان

مصطفى النحاس الطبيب النفسي للفنانة أصالة سعى للكشف عن المعاناة التي تعيشها الفنانة السورية بسبب ما مرت بها خلال الفترة الماضية وذلك عبر رسالة كتبها على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وأكد أن كل شخص توجه إليه طعنة من مقربين قد يتسبب له ذلك في صدمة تجعله يفقد توازنه وتفكيره، وطلب مصطفى النحاس عدم إصدار الأحكام على أصالة في ظل هذه الأزمة التي تمر بها، لأن هناك العديد من التفاصيل المسكوت عنها والتي لم يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام حتى الآن فقال: "كل اللي جرب طعنة من المقربين واختبر ألم الغدر يقدر يُدرك قد إيه الصدمة ممكن تفقدنا التوازن وتهدّنا وتشل تفكيرنا...وقبل ما نتطوع بإصدار الأحكام والتنظير خلينا فاكرين إن القصة ليها فصول كتير مسكوت عنها وماظهرتش للعلن".

طبيب أصالة : "تعاني من جرح عميق ومؤلم"

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مصطفى النحاس أشار كذلك إلى أن أصالة دوما تشارك جمهورها ومحبيها كافة ما يمرون به من خلال صوتها، مؤكدا أن أصالة دوت الخليج رمزا لمحبيها واعتبرها كذلك صديقة وشريكة نجاح بالنسبة له، وتمنى مصطفى النحاس أن تستطيع أصالة عبور هذه الأزمة التي تعيشها، فكتب: "أصالة بتمتعنا بصوتها وروحها ووجودها من سنين، عيشنا بصوتها أحلى قصص الحب، وأشد إنكساراتنا عبّرت عنها بصدق، ورجعنا نقف تاني من جديد واحنا مُتلامسين مع صدق تعبيرها وجمال صوتها، دوت الخليج رمز لناس كتير بتحبها وبتتعلم منها الحب والوفاء، روح نقية ونفس طيبة بتحتضن الكل، بتشتغل على نفسها بكل اجتهاد وتشحن طاقة كل اللي حواليها".

وأضاف مصطفى النحاس : "دوت الخليج أختي وصديقتي وشريكة نجاح الله يحفظك ويهون عليكي الصعب وتعدي المحنة على خير، ويارب وجودنا حواليكي يكون مُسكن لجرحك اللي عارف هو قد ايه عميق ومؤلم".

أصالة نصري تهاجم طارق العريان بعد ظهوره مع نيكول سعفان

أصالة نصري ردت على الظهور الأول لطليقها طارق العريان مع حبيبته المودل نيكول سعفان بشكل علني عبر حسابها على "انستجرام" حيث أوضحت مدى الصدمة والألم الذي تعيشه بسبب هذا الظهور وتأثيره عليها منذ اللحظة الأولى لمشاهدتها الصورة التي تم تداولها لطارق العريان ونيكول سعفان في احتفالات رأس السنة، والتي اعتبرتها أصعب واقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها الى اليوم، قائلة بأنها لم تصدق تصرف طليقها بهذا الشكل، وقد تعاطف مع الفنانة السورية العديد من النجوم وكذلك ابنتها شام الذهبي التي طلبت من طارق العريان التوقف عن التسبب في الألم لوالدتها.