زوجة شقيق طارق العريان تهاجمه: "أصالة أفضل زوجاتك ولا تستحقها أنت وعائلتك"

أصالة وأزمتها مع طليقها طارق العريان لا تزال تتصدر اهتمام الجمهور بسبب التطورات المتسارعة والجديدة التي تظهر بشكل متلاحق، فبعدما هاجمت طليقة طارق العريان الأولى وأم نجله عمر الفنانة أصالة، ظهرت السيدة غادة العريان التي أكدت أنها زوجة شقيق طارق العريان وكشفت بعض التفاصيل عن علاقة طارق العريان بزوجته الأولى هالة العطال وابنه.

هجوم على طليقة طارق العريان الأولى بعد انتقادها أصالة

زوجة طارق العريان الأولى هالة العطال نشرت خلال الأيام الماضية رسالة طويلة ردت فيها على هجوم الفنانة أصالة على طليقها طارق العريان، وانتقدت هالة العطال ما قامت به أصالة في حق طليقها وابنها الوحيد عمر الذي أكدت أنه يعاني من أزمة نفسية بسبب ما يحدث مع والده، رسالة هالة العطال ردت عليها سيدة تدعى غادة العريان والتي أوضحت أنها زوجة شقيق طارق العريان.

غادة العريان هاجمت هالة العطال وأكدت أنها المتسببة في أزمة نجلها وليس زوجة والده السابقة أصالة التي سعت للتقرب من هالة العطال لكن الأخيرة دوت الخليج من رفض ذلك فكتبت غادة العريان في تعليقها: "انتي يا هالة بتكلمي علي ابنك طب خلي عندك دم انتي اللي طول عمرك رمياه وضيعتيه وجايه تتهمي اللي كانت زوجة ابوه والتحريض اللي دايما كنتي بتحرضيه عليها، واللي كنتي بتعمليه نسيتي!، ان كنتي ناسيه افكرك أصالة أول ماتجوزت طارق حاولت تصاحبك عشان خاطر عمر وانتي عملتي ايه واحده زيك بوظت نفسيه ابنها وجايه دلوقتي تتكلمي، أنا زوجة اخو طارق غادة فكراني".

طليقة طارق العريان متهمة بالتقصير في حق ابنها

غادة العريان دافعت عن موقف الفنانة أصالة وأكدت أن طارق العريان لا يستحق طيبة قلب أصالة، وطلبت غادة العريان من هالة العطال عدم البحث عن الشهرة بسبب الأزمة الواقعة بين كل من الثنائي طارق العريان وأصالة فقالت: "ياما شوفنا منك ومن اللي بتعمليه أصاله أشرف وأحسن ست طارق اتجوزها، لكن هو مالوش قي الطيب نصيب كان لازم يفضل معاكي عشان انتي زيه مش واحده زي أصالة، لمي نفسك يا هالة واوعي تنسي نفسك وتحاولي تشهري نفسك علي حساب اشرف واطيب واحن قلب في الدنيا أصالة، وهي كانت حرام في عيله العريان لو خايفه وزعلانه علي ابنك جربي كده هو هايرضي ييجي يعيش معاكي؟".

طليقة طارق العريان تهاجم أصالة

طليقة طارق العريان الأولى قد شنت هجوما عنيفا على أصالة اتهمتها فيه بأنها المتسببة في الأزمة النفسية التي يمر بها نجلها عمر بسبب ابتعاد والده عنه، وأثارت تدوينة الزوجة الأولى لطارق العريان الجدل بين متابعيها وجمهور أصالة الذين تمنوا أن تهدأ خلافاتها مع زوجها السابق، وألا تكشف أسرار حياتها للعلن، ويأتي هذا الرد بعد هجوم الفنانة أصالة على طليقها طارق العريان بعدما ظهر مع حبيبته نيكول سعفان في احتفالات رأس السنة، وقد اعتبرت أصالة هذه المشهد أصعب واقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم، قائلة بأنها لم تصدق تصرف طليقها.