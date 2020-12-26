من زواجها المفاجئ الى تصريحاتها المثيرة للجدل ..ملخص حياة ياسمين صبري في 2020

ياسمين صبري تصدر اسمها هذا العام واجهة الأخبار الفنية بين النجوم، ورصد الجمهور بإهتمام تفاصيل حياتها الشخصية بعد زواجها المفاجئ من رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، الى جانب اثارتها للجدل في العديد من الأحداث بينها تصريحاتها حول كورونا واستثمار وقتها بزمن كورونا الى جانب استعراضها الدائم للرفاهية التي تعيشها عقب زواجها ما جعل الجمهور يصفها بأنها كانت اسعد فنانة عام 2020 على عكس الأحداث الأليمة التي عصفت بهذه السنة بالعديد من الفنانين خاصة في ظل أزمة كورونا، بينما عنونت ياسمين بنفسها عام 2020 بأغنية "الحياة حلوة".

في حصاد 2020، نستعرض معكم ملخص الأحداث التي عاشتها ياسمين صبري هذا العام وأبرز الوقائع التي أثارت بها ضجة كبيرة بين النجوم.

زواج ياسمين صبري من احمد ابو هشيمة

ياسمين صبري كانت من النجمات الأكثر حظاً في عام 2020 من حيث الأحداث السعيدة التي عاشتها بعيداً عن الأزمات الكثيرة التي واجهت الفنانين هذا العام، وتصدر حدث زواجها المفاجئ القائمة بعدما أعلنت ارتباطها من رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، طليق النجمة هيفاء وهبي، وذلك عقب قصة حب سريعة أخفاها الطرفين وكشفها الجمهور من خلال صورة نظاراتها الشمسية التي عكست صورة حبيبها ابو هشيمة، ليعلن الطرفين زواجهما بحفل عائلي مصغر بسبب التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وما لبثت ياسمين أن شاركت الجمهور بعد زواجها بالكثير من الصور الرومانسية برفقة زوجها.

احتفال ياسمين صبري بذكرى زواجها بشكل مبكر

ياسمين صبري فاجأت الجمهور قبل حوالي اسبوعين بالإحتفال بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل موعد زواجهما بأشهر، وأقامت حفل بسيط بشكل رومانسي مع تقطيع كعكة كتب عليها "الذكرى السنوية الأولى"، لكنها اثارت الجدل نتيجة أن احتفالها بهذه المناسبة جاء قبل موعدها بـ4 أشهر، حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولايزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على هذا الموعد.

ياسمين صبري واستثمار وقتها في فترة كورونا

بدا أن ياسمين صبري نافست هذا العام شيرين عبد الوهاب في احتلالها صدارة الأخبار الفنية والتصريحات المثيرة للجدل التي كانت لازمة تلتصق بشيرين عبد الوهاب في السنوات الأخيرة.

وفي أكثر من تصريح لها، أثارت ياسمين صبري هذا العام ضجة واسعة بينها تصريح لها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2020 وقولها بأنها استثمرت وقتها في ظل أزمة كورونا بالإقدام على خطوة الزواج، كما اطلقت تصريحات حول فيروس كورونا فإتهمها البعض بأن تصريحاتها لا إنسانية في حق المرضى والمتضررين من الفيروس بعدما قالت :" بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

ياسمين صبري واهم ما جذبها بزوجها "بيضحكني"

ياسمين صبري اثارت ضجة واسعة أثناء ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" عندما سألتها الإعلامية أروى عن أبرز ما جذبها في زوجها أحمد أبو هشيمة، ووضعتها أمام اختيارين حينها وهما "جدعنته أو وسامته"، فجاءت اجابة ياسمين: "بيضحكني"، لتصبح بعدها هذه الجملة لازمة ترافق التعليقات على صور واخبار ياسمين صبري.

رفاهية ياسمين صبري في 2020

النجمة ياسمين صبري كانت قد عنونت عامها في 2020 بأغنية "الحياة حلوة" وأدت هذه الجملة بطريقة الغناء على السجادة الحمراء من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، كذلك عادت وأكدت هذه العبارة خلال اطلالتها على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON حيث قالت بأنها سنة 2020 كانت سعيدة عليها من كافة الأصعدة.

ياسمين صبري استعرضت رفاهيتها هذا العام بشكل كبير بدءا من اطلالاتها بالملابس والمجوهرات الفاخرة، مرورا بإستعراضها ايضا لوسائل الرفاهية التي تعيشها بعد زوجها مثل نشرها لصور من داخل منزلها الفخم ولقطات من داخل سياراتها الفارهة واستعراضها لأجواء سفرها في الطائرة الخاصة التي يملكها زوجها وغيرها من مظاهر الترف التي عاشتها هذا العام.

ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

ياسمين صبري انضمت مؤخرا الى قائمة المنافسة ضمن أجمل 100 وجه في العالم على موقع حساب "tccandler" ، لتصبح المرة الثالثة التي تنضم فيها الفنانة المصرية لهذه القائمة حيث دخلت الترشيحات عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجددا نفس القائمة للعام 2020.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2020

ياسمين صبري عاشت ايضا نجاحا ملفتا لمسلسلها "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان 2020 ولاقى اصداء واسعة بين الجمهور على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لناحية أدائها الفاتر وقصة العمل غير المحبوكة بشكل مقنع.