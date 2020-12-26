سامية الجزائري تخطف الأنظار بصور جديدة رفقة عائلتها

سامية الجزائري خطفت الأنظار بظهورها الجديد مع شقيقتها الفنانة السورية الكبيرة صباح الجزائري وأسرتها، وذلك في أجواء عائلية نالت اهتماما كبيرا من قبل الجمهور وتقديرهم لهذه العلاقة المميزة بين النجمتين.

سامية الجزائري تنشر صور جديدة تجمعها مع أسرة شقيقتها

سامية الجزائري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة صباح الجزائري وأسرتها في ظهور مميز للثنائي معا حيث أن الصور التي تجمع كل من النجمتين قليلة، لكن جاءت الصور الأخيرة لتظهر كل من صباح الجزائري وزوجها اللبناني رباح التقي وابنته الفنانة الشابة رشا التقي في أجواء أسرية مميزة، الفنانة سامية الجزائري علقت على الصور التي جمعته بأسرة شقيقتها فكتبت: "مع الحبابيب"، واحتضت صباح الجزائري شقيقتها في الصور كما فعلت نفس الأمر ابنتها رشا التقي.

سامية وصباح الجزائري تخطفان الأنظار بظهورهما معا

صور سامية الجزائري وشقيقتها صباح خطفت الأنظار ونالت كذلك إعجاب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنجوم الذين حرص العديد منهم على التعليق على الصور، فكتب الفنان سامر المصري تعليقا قال فيه: "أمي أم النور وأختي سعاد وبنتها منورين، اشتقتلكن"، بينما علقت كذلك الفنانة رشا التقي، وديمة الجندي على الصور التي جمعت كل من سامية وصباح الجزائري في وقت نشرت فيه الأخيرة صورة أخرى عبر حسابها على "انستجرام" جمعتها مع شقيقتها وتمنت لها عام سعيد بمناسبة احتفالات رأس السنة فكتبت : "ينعاد عليكن بأيام أحلى والله يبعت الخير للجميع، الله يديم صحتك عليك يا ست الستات ونجمة الكوميديا سامية الجزائري".

سامية الجزائري تعود للدراما بمسلسل "الكندوش"

سامية الجزائري عادت للدراما من خلال أحدث أعمالها التلفزيونية والذي يحمل عنوان "الكندوش". وقد نالت عودتها ترحيب كبير من قبل محبيها وكذلك زملائها النجوم الذين يشاركونها البطولة وأبرزهم سلاف فواخرجي، وكذلك لاقى ظهورها بأحدث صورها ترحبياً كبيراً من قبل جمهورها، وقد توقف البعض أما الصور الجديدة للفنانة سامية الجزائري والتي ظهرت فيها بتجاعيد في وجهها بشكل بارز، لكن يبدو أن الفنانة السورية أصرت على الظهور بهذا الشكل وعدم الخضوع لأي عمليات تجميل خلال السنوات الماضية مما يؤكد حالة التصالح التي تعيشها مع نفسها بعيدا عن أي تأثير أو هجوم قد تتعرض له من قبل البعض.

ويعتبر مسلسل "الكندوش" من الأعمال الدرامية التي تنتمي قصته للبيئة الشامية، ويشارك في بطولته كل من أيمن زيدان، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سميرحسين.