ملكة كابلي تكشف رفض زوجها للطلاق والأخير يعلق: "أخلاق الأشخاص تظهر في نهاية العلاقة"

ملكة كابلي تكشف اصرارها على الطلاق من زوجها احمد سالم وتعلن بأنها طلبت الطلاق منه قبل شهرين لكنه يرفض بينما رد عليها زوجها بمقطع فيديو هاجمها فيه بشكل مباشر معتبراً بأن أخلاق الأشخاص تظهر في نهاية علاقتهما العاطفية ...وأثارت تصريحات كل منهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ..فإليكم التفاصيل.

ملكة كابلي تثير الجدل بعد تصريحها حول طلبها الطلاق

خبيرة التجميل السعودية الملقبة بـ "ملكة كابلي" تصدرت اهتمام رواد السوشيال ميديا بعلاقتها العاطفية مع زوجها احمد سالم في الأسابيع الأخيرة، لتكشف خلال الساعات الماضية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات بأنها لم تنفصل الى الآن عن زوجها، وبأنها مصرّة على طلب الطلاق منه منذ شهرين لكنه يرفض ذلك

ويأتي ذلك بعد أن تسببت ملكة كابلي قبل أسابيع بنشر شائعة خيانة زوجها لها لكنها عادت وأرسلت إليه العديد من باقات الزهور وبطاقات تتضمن رسائل حب واعتذار٬ مما جعله يسامحها ويعود لها مع ابنتهما الوحيدة "قمر" الا ان الثنائي عاد وانفصلا بعد مضي أسابيع قليلة على تصالحهما.

زوج ملكة كابلي يرد عليها ويهاجمها

أحدث تصريح لـ ملكة كابلي حول اصرارها على طلب الطلاق استفز زوجها الكويتي احمد السالم الذي خرج عن صمته في مقطع فيديو للرد عليها مؤكداً بأنه طلقها قبل شهرين.

وتحدث في الفيديو عن تفاصيل انفصالهما قائلاً بأنه أبلغ زوجته منذ شهرين برغبته بالطلاق ولكنها كانت ترفض ، الا انه طلقها في اللحظة التي خرج فيها من منزلهما الزوجي ، مشيراً إلى أن الطلاق كلمة ، لكن زوجته من الممكن أن تقصد أنها لم تصلها أوراق طلاق حتى الآن .

احمد السالم رد ايضا على الاتهامات التي وجهت إليه حول خيانته لزوجته قائلاً : "لو أنا خاين كانت دوت الخليج خلعتني من أي محكمة"، معربا عن انزعاجه من تداول مشاكله الزوجية على السوشيال ميديا مضيفا :"والله العظيم ماني طايق أقول هذا الكلام بس مجبور أقوله ، فلنفرض سويت أكبر غلط في العالم ليش يطلع للسوشيال ميديا؟ ".

كما تحدث احمد السالم عن علاقته بملكة كابي قبل الطلاق قائلاً : " أنا سويت معها كل اللي أقدر عليه ، ما في رجال يسوي لزوجته اللي سويته ، أنا الناس اللي أحبها أكون طيب معها بشكل مفرط ، بس يمكن هذي الطيبة اللي خربت علي ، لازم أعيد حساباتي يمكن هذا غلطي".

وفي فيديو آخر، ظهر احمد السالم وهو يؤكد بأنه يعيش حالة نفسية متصالحة مع النفس ورد بشكل غير مباشر على تصريحات زوجته ملكة كابلي معتبرا بأن "أخلاق الأشخاص تظهر في نهاية العلاقة العاطفية لهما"

وألمح احمد السالم إلى أنه سعيد بعد انفصاله عن ملكة ويعيش حياته بشكل أفضل قائلاً: "الحياة مستحيل تمشي على طريق واحد لازم تصادفك مشكلة تكسرك تغيرك تؤثر فيك٬ أهم شي إنو رح يصادفك مطب٬ هذا المطب مو نهاية كل شي هو بداية حياة مختلفة حياة قد تكون أحلى٬ وتكتشف إنك إنت بشي أفضل من اللي كنت عايش فيه".