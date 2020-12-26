إصابة جومانة مراد بفيروس كورونا والقائمة تضم 10 إصابات جديدة بين المشاهير

إصابات جديدة تم الكشف عنها بين المشاهير وذلك بعد الإعلان عن إصابة مجموعة كبيرة من النجوم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والذين كان من ضمنهم الفنانة يسرا، وكريم فهمي، وإيناس الدغيدي، والفنان أمير كرارة.

أبو يؤجل حفله الغنائي بعد إصابته بكورونا

المطرب أبو أعلن عن إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية لينضم لقائمة النجوم الذين كشفوا عن إيجابية الفحوصات التي خضعوا لها ، واعتذر أبو عن حفله الموسيقي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه أمس الجمعة 25 ديسمبر بمصر، نتيجة إصابته بكورونا، بينما أكد لجمهوره أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للحفل خلال الفترة القادمة، فكتب أبو على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" : "إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفل الليلة، نظرا لظروف مرضي بعدوى الكورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وانتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

إصابة جومانا مراد بفيروس كورونا

جومانا مراد تردد كذلك أنها أصيبت بفيروس كورونا وأن نتائج الفحوصات التي خضعت لها في الساعات الأخيرة أكدت إصابتها بالفيروس مما جعل الفنانة السورية تطلب من كل من تعامل معها في الفترة الماضية توخي الحذر بشكل كامل وكذلك الخضوع لبعض الفحوصات من أجل الاطمئنان على وضعهم الصحي، ويأتي إعلان الفنانة جومانا مراد في وقت أعلنت فيه كذلك العديد من النجمات عن إصابتهن بكورونا وآخرهن الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، كما تم الإعلان كذلك عن إصابة كل من الإعلامي وائل الإبراشي وهشام جمال، وجمال العدل.

الكاتب محسن الجلاد يخضع للعلاج بعد إصابته بكورونا

محسن الجلاد السيناريست والكاتب المصري الشهير كشف عن إصابته بفيروس كورونا هو وأسرته وأنهم خضعوا للفحوصات التي أكدت إصابتهم منذ يومين، وأن الأعراض بدأت تظهر في الأيام الأخيرة مما جعلهم يسرعون للخضوع لمسحة والتي أكدت إصابتهم بالفيروس، وقد تم عزل الكاتب المصري واسرته في المنزل، ويعتبر الفنان أمير كرارة آخر النجوم الذين أعلنوا عن إصابتهم أمس الجمعة 25 ديسمبر حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة أكد من خلالها أنه خضع لمسحة ثانية من أجل الاطمئنان على حالته، وذلك بعد خضوعه خلال الساعات الماضية لمسحة أولى كشفت عدم إصابته، مما جعل الفنان المصري ينفي عبر حسابه على "فيس بوك" إصابته، لكنه عاد خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت 26 ديسمبر ليكشف عن إصابته ويطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء فكتب أمير كرارة: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء"، مما رفع حصيلة الإصابات الجديدة إلى 10 إصابات.