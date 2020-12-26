صباح الجزائري توجه رسالة لشقيقتها سامية بمناسبة عيد الميلاد

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الممثلة السورية ​صباح الجزائري​ متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، بصورة جمعتها بشقيقتها الممثلة السورية ​سامية الجزائري​ وعدد من أفراد العائلة.

وأرفقت صباح الصورة بتعليق قالت فيه:" ينعاد عليكن بأيام أحلى والله يبعت الخير للجميع ميلاد مجيد، الله يديم صحتك عليك يا ست الستات ونجمة الكوميديا".

يشار إلى أن سامية تعود إلى أعمال البيئة الشامية بعد غياب بمسلسل "الكندوش" الذي تصوره حالياً ويشارك في بطولته عدد من الممثلين السوريين بينهم أيمن زيدان، أيمن رضا، سلاف فواخرجي وشكران مرتجى.