soul رحلة بين الحياة والموت .. موعد العرض وسر اختيار البطل من أصل أفريقى

أثار فيلم الرسوم المتحركة أو الانيميشن soul حالة من الجدل الواسع حيث حقق إشادة كبيرة فور عرضه امس على منصة "ديزنى بلاس" وذلك بعد أن قررت الشركة المنتجة للفيلم عدم عرضه فى دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قصة فيلم سول أو soul :

فيلم soul او سول أمريكى الجنسية وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رحلة ما بين الموت والحياة، التي سيخوضها البطل الذي يدعى جو جاردنر وهو مدرس موسيقى، لكنه غير راض عن مهنته ويسعى لأن يكون عازف موسيقى الجاز، ويستعين بـ "الروح 22" بعد أن انفصلت روحه عن جسده عن طريق الخطأ، لتحقيق حلمه الذي يمثل له معنى الحياة.

عرض سول أو soul فى مهرجانات :

كان من المقرر ان يعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائى العام الماضى إلا أن قرر إلغاء إقامة الدورة الجديد من المهرجانات حالة دون تحقيق ذلك وهو الار الذى دفع مهرجان لندن الحصول على حقوق عرضه فى اكتوبر الماضى وكان من المقرر ان يعرض الفيلم تجاريا فى نوفمبر الماضى الا ان تقرر أيضا تأجيله يعرض امس على منصة "ديزنى بلاس".

فريق عمل فيلم سول أو soul :

بينما الفيلم من إخراج بيت دوكتر بالتعاون مع كيمب باورز وتأليف دوكتير وباورز ومايك جونز، وشارك في الأداء الصوتي، جيمي فوكس، وتينا فاي، وكويستلوف، وفيليسيا رشاد، وديفيد ديجز، وريتشارد أيواد، وأنجيلا باسيت.

أول فيلم لشركة بيكسار :

ويعد فيلم سول أو soul الذى يتناول أفكارا فلسفية عن معنى الحياة وهو أول فيلم في تاريخ شركة بيكسار الذي يضم فريق عمل معظمه من أصل أفريقى وكان قال بيت دوكتر مؤلف ومخرج العمل أنه لم يكن مقصودا ان يتم الاتفاق على ان يكون بطل الفيلم من اصل افريقى او صاحب بشرة سمراء.