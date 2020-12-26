في ندوة دوت الخليج | راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم.. وسر شكر زينة بعد حلقة أحمد عز

استضاف موقع دوت الخليج الاخباري، الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.

كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.

وفي نهاية الندوة تحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.

في البداية وبسؤالها عن الأمر الذي تخشى الفنانات الحديث عنه، قالت: "أكثر شئ يخشى النجوم الحديث عنه هو الطلاق، هم يفضلون عدم الحديث فيه لأنه يكون للبعض تجربة مريرة فلا يحبون أن يعيدوا الحديث عنه حتى لا يتذكرون تفاصيله الأليمة".

وقالت راغدة شلهوب إنها لم تتوقع كل هذا النجاح الذي حققته في مصر ببرامجها المختلفة.

وأكدت راغدة شلهوب إنها حرصت على تقديم برامج الهارد توك شو بطريقتها الخاصة، فلاقت نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية.

وأضافت أنها كانت تفاجأ بعد عرض كثير من حلقات برامجها أنها تتصدر مؤشرات البحث، وتريند جوجل ويوتيوب وتويتر، وهو النجاح الكبير الذي لم تتوقعه على الإطلاق.

وأكدت أنها لم تقدم برامج فنية فقط، بل بدأت حياتها بالبرامج الاجتماعية، ومن أشهرها برنامج "كلام في سرك"، على قناة الحياة"، وكان شبيها لحد بعيد من برنامجها "عيون بيروت"، وكان يعرض موضوعات اجتماعية وطبية وغيرهما من الموضوعات غير الفنية، قبل أن تتجه لاحقا للبرامج الفنية.

وأكدّت الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لا تفضل البرامج التي يقدمها مذيع مستفز، مؤكدة أنه يضر الضيف والمشاهد في نفس الوقت.

وأضافت راغدة شلهوب "إننا لا نحضر الضيوف عشان نبهدلهم"، بل لنسألهم في عدة محاور ساخنة من حياتهم، سواء حياتهم المهنية والخاصة".

وتابعت أنها تعتمد دائما على التلقائية والعفوية، بحيث يمكنني سؤال الضيف فيما أريد، ولكن بطريقة مناسبة، حتى يكون مرتاحًا نفسيًا قبل الإجابة، وهو أمر مفيد لي وللمشاهدين في الوقت نفسه.

وكشفت الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة بـ "دوت الخليج" عن تفاصيل أجور النجوم في بعض حلقاتها.

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن الأجور في بعض السنوات كان مبالغا فيها جدًا، وأن الأمر تغير إلى حد ما في السنوات السابقة، وأصبحت الأرقام معقولة.



وأضافت أن الأرقام الكبيرة لم تعد تدفع إلا لبعض الفنانين والنجوم الكبار، أما الباقون فأرقامهم طبيعية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إن كل الضيوف يحصلون على مبالغ محترمة.

وحول بعض الفنانين الذين كانوا يبالغون في أجورهم قالت راغدة شلهوب إنها لا تتدخل في هذه الأمور الإدارية، وأنها فقط كانت تتدخل لمعرفة بعض التفاصيل على سبيل "الحشرية"، ليس أكثر.

وقالت راغدة شلهوب إن ضيفا حصل في أحد برامجها على 150 ألف دولار، وآخر حصل على 100 ألف دولار، وهما من الضيوف التقال، والمشاهير عربيا.

كما تحدثت الإعلامية راغدة شلهوب، عن حلقة أثارت جدلا كبيرا بعد تناولها قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز.

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن بعد هذه الحلقة قامت الفنانة زينة بالاتصال بها لتشكرها عن وقوفها بجانبها بالرد والتوضيح للجمهور بعض من الحقيقة التى يتجاهلها البعض.

وأكدت "راغدة " أن هذا هو الطبيعى التى تقوم به فى جميع حلقاتها، فهى لا تقف مع أحد ضد أحد ولا تساند أحدا ضد الآخر.