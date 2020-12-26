شاهد.. ريم مصطفي تروج لحلقتها في صاحبة السعادة

روجت الفنانة ريم مصطفي، لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تحل ضيفة عليه مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت ريم مصطفي صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها تحتضنها الفنانة إسعاد يونس، ولم تعلن عن موعد الحلقة، فعلقت قائلة:" صاحبة السعادة".



وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

