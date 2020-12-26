هاني شاكر يكشف عن أول أعماله باللهجة اللبنانية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن اول أغنية له باللهجة اللبنانية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث شارك هاني شاكر، متابعيه بالبوستر الدعائي لأغنيته الجديدة، وعلق قائلًا: "لأول مرة أغنية جديدة باللهجة اللبنانية لأمير الغناء العربي هاني شاكر، أنتظروا أغنية كيف بتنسى خلال أيام على قناة اليوتيوب.. كلمات وليد الأسعد وألحان وليد توفيق وتوزيع باسم منير وإخراج هنا حافظ".

وعلى جانب آخر، استجابت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، لنداء اعتذار مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد الحكم عليه عامين بقضية سب وقذف أعضاء مجلس النقابة.

وجاء في بيان النقابة الآتي: في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق وقد قبل السيد النقيب والساده أعضاء المجلس الاعتذار، وكلف سيادته أستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".