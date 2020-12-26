إصابة شهد رمزي بفيروس كورونا

أعلنت المنتجة شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتبت شهد : "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".

وكانت شهد رمزى متزوجة من المنتج كريم السبكى الا ان تم الانفصال بينهما منذ عام تقريبا.

وقررت شهد خوض عالم الانتاج حيث كانت اولى تجاربها فى الانتاج فيلم "الخطة العايمة" والذى قام ببطولته غادة عادل وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.