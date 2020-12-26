انتهى الفنان هاني شاكر، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "كيف بتنسى"، وهي ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، في أول تعاون يجمعهما، حيث يغني شاكر للمرة الأولى باللهجة اللبنانية.
ونشر هاني شاكر، عبر حسابه علي "إنستجرام" صورة، وعلق عليها "لأول مرة اغنية جديدة " باللهجة اللبنانية " لـ أمير الغناء العربي هاني_شاكر، انتظروا اغنية #كيف_بتنسي خلال أيام علي قناة اليوتيوب.. كلمات: نادين الاسعد، ألحان : وليد توفيق ، توزيع : باسم منير ،إخراج : هنا حافظ"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وقدم امير الغناء العربي هاني شاكر، والفنان أحمد سعد، مؤخرا، "دويتو" غنائي، بعنوان: "يا بخته"، إنتاج مزيكا، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باللهجة اللبنانية .. شاهد هاني شاكر يغني كيف بتنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.