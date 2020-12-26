طارق الشناوى لـ دوت الخليج: الاختيار والبرنس و100 وش أفضل 3 مسلسلات في 2020

كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لاباس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السابق الرمضانى او داخله.

وقال طارق فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الاعمال ولكن ارى ان هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الافضل هذا العام ولعل من ابرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الاعمال التى صنعت بشكل جيد كما ان كان لها حس وطنى.

واضاف طارق : العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج.

أما العمل الثالث يرى طارق : ان مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرا شاملا للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورا جديدا وكوميديا كما ان العمل قادته مخرجة تمتلك ادواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.