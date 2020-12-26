عمرو دياب رقم 1 على أنغامي في مصر.. وحسين الجسمي في الخليج 2020

تصدّر عمرو دياب، الأسماء في مصر لهذا العام يليه محمّد حماقي وتامر حسني.

أمّا في الأغنية الخليجيّة وللسنة الثانية على التوالي، فاحتلّ حسين الجسمي المرتبة الأولى تليه أصالة نصري وعيسى المرزوق.

وفي منطقة المشرق العربي، غلب المزاج الرومانسي مع السيّدة فيروز في المرتبة الأولى من بين الفنانين، ليأتي ناصيف زيتون ثانيًا وأدهم نابلسي ثالثًا.

شهدت سنة 2020 إصدارات عدّة لسيف نبيل الذي تصدّر قائمة الاستماعات إلى الأغنية العراقيّة، تليه أصيل هميم ونور الزين.

أمّا في الأغنية المغاربيّة والشمال أفريقيّة، فحصد سعد لمجرّد المرتبة الأولى ثمّ الشاب خالد وحاتم عمّور.