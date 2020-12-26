اللى اتعامل معايا يخلي باله.. شريف رمزى يعلن إصابته بـ كورونا

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال شريف رمزى : "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

وأعلنت منذ قليل المنتجة شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتبت شهد : "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".

وكانت شهد رمزى متزوجة من المنتج كريم السبكى الا ان تم الانفصال بينهما منذ عام تقريبا.

وقررت شهد خوض عالم الانتاج وكانت اولى تجاربها فى الانتاج فيلم "الخطة العايمة" الذى قام ببطولته غادة عادل وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.