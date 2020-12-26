يذكر أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل فيلم "نوارة" والذي شارك في بطولته منة شلبي ومحمود حميدة وامير صلاح الدين وتأليف هالة خليل.

وكتبت "خليل" قائله: ""ايجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره.. خلو بالكوا من نفسكوا".

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المخرجة هالة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة المخرجة هالة خليل بكورونا في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية