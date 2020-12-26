محذرا من منتحلي شخصيته.. ماجد المصري لـ دوت الخليج: لا أملك سوى حساب انستجرام

وقال ماجد المصري، إنه لا يمتلك سوى حساب انستجرام على السوشيال ميديا، نافيا وجود أي حسابات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محذرا من وجود منتحلين لشخصيته ويستخدمون اسمه للحصول على متابعين كثر.
وأضاف ماجد المصري، إنه من المنتظر أن يقوم خلال الفترة المقبلة بإسناد السوشيال ميديا لاحد المختصين وتفعيل صفحة موثقة على فيسبوك، لكن ذلك لم يحدث حتى الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.
وسوف تنشر باقي تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.
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