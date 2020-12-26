مدافعا عنهم .. أحمد حلمي يوجه رسالة قوية لمنتخب مصر للسيدات

وقال احمد حلمى : "دول فريق البنات المصري لكرة القدم .. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق .. بس انا متأكد انه ممكن يضايق المحبطين واصحاب النفوس الضعيفه او اللي معندهومش ثقه في نفسهم.
واضاف حلمى : "البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفه ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياه وكلهم امل وحلم في انهم يحققوا فوز او نصر لفريقهم او لبلدهم .. شجعوهم وقوهم لانكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياه لانهم فاهمين المعني الحقيقي للحياه واحترام الاخر اكتر من اي حد اتريق او اتنمر عليهم".
يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى كان فيلم "خيال ماته" والذى قدمه العام الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد واخراج خالد مرعى.
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