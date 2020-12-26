وحلت منى السابر، ضيفة على مي العيدان، وقالت إن دنيا بطمة زورت في وثائق ميلاد ابنتها حلا، ليوضع اسم زوجة الأب بدلا من الأم الحقيقية في هذه الوثائق.
ونشرت مي العيدان، فيديو هذه المداخلة عبر انستجرام، وعلقت على تلك الواقعة قائلة: «منى السابر زوروا ب اوراق أولادي بالمدرسه وحطوا اسم دنيا بطمه ب خانة الام».
يذكر أن دنيا بطمة تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى العديد من الأزمات فى حياتها، ولعل من أبرزها اتهامها فى قضية التشهير بالمشاهير، والتى تم التحقيق معها فيها هي وشقيقتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة الأب .. فنانة شهيرة تزوّر وثائق ميلاد للحصول على لقب أم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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