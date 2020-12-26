"حملوني" لـ الليثي وشيبة وعبد الباسط تتصدر قائمة تريند يوتيوب

طرح المنتج أحمد السبكي أغنيه "حملوني" وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلامه "صابر وراضي". ومنذ طرح الأغنية دخلت قائمة التريند على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. "حملوني" غناء محمود الليثي وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير وإنتاج أحمد السبكي وإشراف عام أحمد عاطف، وديكورات وتنظيم مصطفي مرتضي وسامح مراد وإخراج أكرم فريد. فيلم "صابر وراضي" بطوله احمد ادم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين وتاليف محمد نبوي وانتاج احمد السبكي واخراج اكرم فريد ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم ٣١ ديسمبر احتفالا برأس السنة مع الجمهور.

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