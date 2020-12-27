قالوا لـ دوت الخليج | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

تحدّث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات:
عمرو دياب
أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، علي انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.
ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".
وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدًا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليًا.
من ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب اليوم أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" المقرّر طرحه خلال الساعات المقبلة.
الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.
وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.
وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.
ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:
1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).
2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).
4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).
5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).
6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).
7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).
8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).
10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).
11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).
وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.
وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».
طارق الشناوي
كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لابأس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السباق الرمضانى او داخله.
وقال طارق فى تصريح لـ "دوت الخليج": إن هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الأعمال ولكن أرى أن هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الأفضل هذا العام ولعل من أبرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الأعمال التى صنعت بشكل جيد كما أن كان لها حس وطنى.
وأضاف طارق : العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج.
أما العمل الثالث يرى طارق : إن مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرًا شاملاً للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورًا جديدا وكوميديا كما أن العمل قادته مخرجة تمتلك ادواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.
نور
قالت الفنانة "نور" في تصريحات لـ "دوت الخليج" إنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، ونوهت أن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.
وكشفت الفنانة "نور" عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتًا ومجهودًا كبيرًا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائمًا «تزعق» لهما.
وعلى الجانب الآخر كانت قد قالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".
وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخرًا لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.
محمد عز
أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته بفيلم «ريما» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى ان المشاهد سوف يرى جودة وصورة مختلفة على الشاشة.
وحول أعماله الفنية الجديدة، قال محمد عز -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه يحضر لفيلم جديد متحفظًا على إبداء تفاصيل حوله، مشيرًا إلى أنه يستعد لعرض مسلسل «بأثر رجعي» الذي يشارك في بطولته مع المخرج معتز حسام.
وحول تأثر السينما بجائحة كورونا، وإمكانية عرض الأفلام على المنصات الإلكترونية كوسيلة بديلة، قال محمد عز إنه يتمنى زوال الجائحة قريبًا، وألا تتوقف السينما.
الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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