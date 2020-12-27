صور احتفال مميز لسيرين عبد النور مع ابنها بنهاية العام وهكذا سخرت من ملابسه

سيرين عبد النور احتفلت بنهاية العام مع أبنائها، ونشرت عدة صور وفيديوهات من احتفالهم المميز، ونشرت تعليق طريف وساخر من ملابس ابنها كريستيانو في احتفاله.

سيرين عبد النور تحتفل بنهاية العام مع ابنها

وشاركت الفنانة سيرين عبد النور الجمهور لحظات احتفال أبنائها بنهاية عام 2020، ونشرت صوراً لابنها كريستيانو أثناء احتفاله، وعلقت بطرافة على هيئته واختياره لملابس الاحتفال، وسخرت منه قائلة:" طيب شو بعمل انا بهالمنظر؟؟ وركزولي على وقفتو وايدي بجيابو بثاني صورة"، ونشرت صورة أخرى لابنها وهو يبتسم وعلقت ساخرة:"لما حد يطلب منك تضحك غصب عنك".

أبناء سيرين عبد النور يحتفلون بنهاية العام

وكانت سيرين عبد النور قد خطفت الأنظار باحتفالها المميز بنهاية العام، ونشرت فيديو منذ يومين مع ابنتها تاليا، وهما يرقصان ويحتفلان بهذه المناسبة، وارتديا نفس الإطلالة في الفيديو، ونشرت فيديو آخر لها وهي تحاول توجيه رسالة تهنئة للجمهور بهذه المناسبة، ولكنها أعادت تصوير الفيديو أكثر من مرة بسبب تدخل شقيقها وشقيقتها في الفيديو أثناء حديثها للجمهور.

وتفاعل الجمهور مع احتفالات سيرين عبد النور المميزة بنهاية العام، ومشاركتها للحظاتها العائلية مع جمهورها، وذلك في الوقت الذي شوقت به الجمهور لأعمالها الجديدة في عام 2021، وعلى رأسها عمل درامي جديد، ولكنها لم تكشف تفاصيله بعد، وأعلنت منذ أيام على تويتر إنها تعيش حالة حماس لدورها الجديد وأنها تعتبره دور العمر بالنسبة لها، و لا تستطيع الانتظار من أجل بداية تصوير العمل وعلقت عبر حسابها على "تويتر": "شيء كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة! يا لطيف على هالدور دور عمري".

أعمال سيرين عبد النور في 2020

وشهد عام 2020 تواجد قوي لسيرين عبد النور فنياً، وقدمت عدة أعمال مميزة وأحدثها برنامج "the masked singer انت مين؟"، والذي يعرض على قناة mbc مع قصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، وقدمت قبله مسلسل "دانتيل" مع محمود نصر، بالإضافة إلى برنامجها "سهرانين معاكم بالبيت"، وينتظر الجمهور الإعلان عن تفاصيل أعمالها الجديدة في 2021.