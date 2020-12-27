سارة الودعاني ترزق بمولودتها الثانية "سكرة"

سارة الودعاني خبيرة التجميل والفاشينستا السعودية أعلنت اليوم خبر ولادتها لابنتها "سكرة"، وذلك بعد ما يقارب عامين من استقبال ابنها الأول "سعد".

سارة الودعاني تستقبل طفلتها "سكرة"

ونشرت خبيرة التجميل والفاشينستا السعودية سارة الودعاني صورة على انستقرام أعلنت بها خبر ولادتها لابنتها الثانية، وكشفت عن اسمها "سكرة"، وقالت في تعليقها على الصورة:"اللهم لك الحمد..الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. رزقنا ربي بأجمل العطايا.. سكرة.. اللهم انبتها نباتاً حسناً وأجعلها قرة عين لنا"، وتلقت سارة الودعاني عشرات الرسائل من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل والذين اعجبوا باختيارها المميز لاسم ابنتها أيضاً.

سارة الودعاني ترزق بمولودتها الثانية

واستقبلت سارة الودعاني ابنتها "سكرة" بعدما أعلنت حملها الثاني في شهر يوليو الماضي ونشرت وقتها سارة الودعاني صورة لها على انستقرام، ظهرت بها وهي تستعرض حملها الثاني، وعلقت:" الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات الحمد لله دائماً وأبداً.. الله يتمم علي بخير وبصحة وعافية.. ويرزق كل من يتمنى".

ورزقت خبيرة التجميل والفاشينستا السعودية سارة الودعاني بابنها الأول "سعد" في شهر فبراير عام 2019، وأعلنت الأمر وقتها بطريقة مميزة بعدما نشرت صورة له بعد الولادة، وزفت الخبر للجمهور وقالت:" الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين 20/2"، وتحرص سارة الودعاني منذ ذلك الوقت على مشاركة الجمهور لأبرز لحظاتها العائلية والخاصة مع ابنها سعد، وتشارك الجمهور صوره الجديدة على حسابها بانستقرام.

ابن سارة الودعاني يخطف الأنظار

و تحظى جلسات تصوير سعد ابن سارة الودعاني بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور، بالإضافة إلى إطلالاتها الأخيرة في فترة الحمل، ويذكر أن سارة الودعاني قد احتفلت بزواجها في صيف 2018 الماضي، وخطفت الأنظار باحتفالها بزفافها في المالديف في أجواء عائلية وقتها، وتحرص الودعاني على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز لحظات حياتها وصورها مع ابنها سعد بالإضافة إلى أعمالها في مجال التجميل والمكياج، وتعتبر من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل.