ذكرى رحيل يوسف فخر الدين .. ترك الفن حزنا على زوجته وعمل بائع إكسسوارات باليونان

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف فخر الدين الملقب بوسيم السينما المصرية وبرغم أنه كان الفتى المدلل فى السينما إلا أنه تعرّض لعديد من الأزمات فى حياته أهمها دخوله فى اكتئاب حاد بعد وفاة زوجته نادية سيف النصر عام 1974 في حادث سيارة.



وقرّر يوسف فخر الدين الابتعاد لفترة عن السينما بعد وفاة زوجته ثم هاجر في نهاية السبعينيات إلى اليونان وتزوج هناك من سيدة يونانية وعمل في اليونان موظف استقبال في أحد الفنادق ثم انتهى به الحال بائع للإكسسورات في محل خاص بزوجته اليونانية.



ودفن الراحل هناك فى مقابر زوجته، وسافرت شقيقته الفنانة مريم فخر الدين لحضور مراسم الدفن.



قدم "فخر الدين" عددا من الأعمال المهمة التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا أبرزها "صراع الجبابرة"، و"الثلاثة يحبونها"، و"لصوص لكن ظرفاء".

بدأ الراحل مسيرته الفنية عام 1957 من خلال فيلم "رحلة غرامية" مع شقيقته مريم فخر الدين، ثم توالت عليه العروض السينمائية، ومن اشهر اعماله السينمائية مدرسة المشاغبين (1973)، القضية رقم 1 (1983)، دائرة الشك (1980)، الرغبة والثمن (1978)، شقة وعروسة يارب (1978، بنت غير كل البنات (1978)، ليلة لا تنسى (1978)، الازواج الشياطين (1977)، حرامي الحب (1977)