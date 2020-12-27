الرحمة نحو أنفسنا .. كندة علوش توجه رسالة لمتابعيها

نشرت الفنانة كنده علوش تويتة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتبت عندة علوش: "في هذا العالم القاسي.. والذي يزداد مع الأيام قسوة وتزداد قسوته غرابة وعبثية فلنملأ قلبنا بالرحمة.. الرحمة نحو البشر والحيوان والطبيعة.. الرحمة نحو أنفسنا".

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‎وكشفت كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".

‎وقالت كندة علوش، في لقاء ببرنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي": "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".

‎وأضافت كندة علوش: "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".

‎وتابعت: "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".

‎وأكملت كندة علوش: "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".