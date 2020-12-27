يحتفل اليوم الفنان سمير صبرى بعيد ميلاده فهو من مواليد 27 ديسمبر 1936.
ظل البعض يعتقد لفترات طويلة أن سمير صبري غير متزوج لأنه لم يعلن لسنوات طويلة خبر زواجه وإنجابه، إلا أنه صرح بذلك منذ ما يقرب من عامين ، مؤكدًا ان نجله يعيش فى أنجلترا وحاصل على الجنسية هناك ، ويقوم بزيارته مرتين سنويًا.
وتابع " صبرى " فى أحد البرامج التليفزيونية أن نجله لا يستطيع ان يعيش فى مصر بسبب ظروف عمله كطبيب هناك ، الا انه يربى أحفاده على العادات والتقاليد المصرية والاسلامية.
واستكمل: انه لم يتعمد إخفاء خبر زواجه وإنجابه طيلة تلك السنوات ، حيث انه لم يتم سؤاله فى هذا الأمر ، لاعتقاد البعض انه فنان ولايمكن ان يتحمل مسئولية الزواج والانجاب.
يعد صبري واحدًا من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية وتجاوزت افلامه 100 فيلم بالإضافة الى عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات.
بدا الفنان سمير صبرى حياته الفنية كمذيع فى التليفزيوين المصرى ، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا على الرغم من نجاحه فى مجال التمثيل والغناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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