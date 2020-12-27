كورونا والنجوم.. بلقيس تسخر من إجراء المسحة وبسنت شوقي ومحمد الشرنوبي يعلنان تعافيهما

أعلن عدد من النجوم المصابين بفيروس كورونا تعافيهم منه مؤخراً، وعلى رأسهم محمد الشرنوبي وزوجته وبسنت شوقي، وكشفت الفنانة بلقيس عن خضوعها لاختبار الفيروس.

بلقيس تجري مسحة كورونا في فيديو طريف

وكشفت الفنانة بلقيس عن خضوعها لمسحة فيروس كورونا اليوم، ولم تكشف سبب خضوعها للاختبار، وهو ما أثار قلق جمهورها على حالتها الصحية، ووثقت لحظة خضوعها لاختبار فيروس كورونا في فيديو طريف نشرته على انستقرام، وظهرت وهي بداخل سيارتها وتجري المسحة، وسخرت من الأشخاص الذين يتألمون من إجراء المسحة، وطريقتهم في التعبير عن الألم، وقالت إنهم يضخمون الأمور وإن المسحة تؤلم قليلاً فقط.

وأعلنت بلقيس في نفس الوقت عن حفلاتها الغنائية الجديدة في رأس السنة 2021، ونشرت فيديو روجت به لحفلاتها الجديدة، وأولها حفلها في رأس الخيمة مع الفنان ماجد المهندس، بالإضافة إلى حفل آخر في منتصف الليل على تطبيق "تيك توك"، وهو الأمر الذي طمأن الجمهور أيضاً عليها، وتوقعوا ان يكون إجراء المسحة روتينياً من أجل الحفل فقط.

محمد الشرنوبي وزوجته يتعافيان من فيروس كورونا

وزف الفنان محمد الشرنوبي خبراً ساراً للجمهور بتعافيه من فيروس كورونا، ونشر على انستقرام صورة الاختبار الجديد والذي جاءت نتيجته سلبية، وأعلنت أيضاً زوجته راندا رياض تعافيها ونشرت صورة لها وعلقت:" الحمدلله عملنا مسحة جديدة و طلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا، شكراً لكل اللي سألوا علينا و اتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

إصابات بالجملة في الوسط الفني وتعافي بسنت شوقي

وأعلنت أيضاً الفنانة بسنت شوقي تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت تدوينة على فيسبوك قالت بها:" الحمد لله.. نيجاتيف يا بنى آدمين"، وذلك في الوقت الذي أعلن به عدد كبير من المشاهير إصابتهم بفيروس كورونا وعلى رأسهم الفنانة يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وهالة خليل والمنتجين جمال العدل وهشام جمال، وشريف رمزي وشقيقته شهد رمزي والمطرب أبو وجومانا مراد، بالإضافة إلى الإعلاميين وائل الإبراشي وسيف زاهر ولاعب كرة القدم السابق عماد متعب وغيرهم.