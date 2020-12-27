تامر حسني يثير الجدل بإعلان تفوقه على عمرو دياب:"ترتيبي بعد جينيفر لوبيز"

تامر حسني دخل في منافسة مع عمرو دياب بعدما طرح الثنائي أغانيهما الجديدة في وقت واحد، وأثار تامر حسني الجدل بعد تدوينته التي أعلن بها تفوقه بأغانيه الجديدة وتصدره ليوتيوب على مستوى الوطن العربي.

تامر حسني يعلن تفوقه بأغاني ألبومه "خليك فولاذي"

وطرح تامر حسني أغنيتين جديدتين في اليومين الماضيين من ألبومه "خليك فولاذي"، وهما "طمعتيني" و "قد الفراق"، ونشر تدوينة على مواقع التواصل أعلن بها تصدره للمشاهدات والأعلى رواجاً على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى نهاية مراحل طرح ألبومه وقال:" اني اظهر في الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند ١ في تويتر ب ٢٥ ألف تويتة واتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم ١ و كل الوطن العربي واحقق على يوتيوب عالمياً المركز ال ١٩ بعد النجمة العالمية چينفر لوبيز..احب اقول شيء مهم يمس كل انسان طموح بشكل عام استخدم كل طاقتك لتطويرك..".

تامر حسني يكشف مفاجآته الجديدة

وكشف تامر حسني مفاجآت جديدة في الفترة المقبلة وأضاف:" انتظروا كليب فولاذي خلال أيام ان شاء الله، وهيكون مزج بين ألبومي و فيلمي القادم (مش أنا) وانتظروا أيضا مفاجأة في الvalentine انتظروا مفاجأة تالتة من العيار العنيف في الفترة القادمة، وبخصوص اللي بيسألوا على البومي هو منزلش غير على ابليكيشن واحد اسمه ( deezer ) وأخيرا بشكر كل صناع البوم خليك فولاذي بجد عيشنا مع بعض رحله مشرفة كلها نجاح ومواكبه لكل جيل بنعبر عنه، شكراً لكل الجماهير العظيمة شكراً لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي".

وأثار تامر حسني الجدل بسبب تدوينته، والتي جعلت البعض يهاجمه بسبب مقارنته بجينيفر لوبيز، بالإضافة إلى تلميحه إلى تفوقه على عمرو دياب والذي طرح 4 أغاني من ألبومه "يا أنا يا لأ"، واتهمه البعض بالغيرة منه ومحاولة إدعاء التفوق عليه، في الوقت الذي احتفل به جمهور تامر حسني بطرح الألبوم كاملاً بعد طرح أولى أغانيه في الصيف الماضي.

عمرو دياب يطرح أغنيته الرابعة من ألبومه الجديد

وواصل عمرو دياب طرح أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وطرح الأغنية الرابعة اليوم بعنوان "من العشم"، وذلك بعد طرحه أغاني "وانا معاك" و "فاكرني يا حب"، و "بتهزر"، وشوق الجمهور لبقية أغاني الألبوم والمتوقع طرحها خلال الساعات المقبلة، وتصدر عمرو دياب مواقع التواصل بعد طرح الأغاني الأولى، بالإضافة إلى نشره صور من كواليس عمله في الألبوم.