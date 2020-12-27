إصابات جديدة بفيروس كورونا بين النجوم.. شريف رمزي وشقيقته شهد أحدث المصابين

توالت الإصابات بفيروس كورونا في الوسط الفني في اليومين الماضيين، والتي وصلت إلى ما يقارب 15 إصابة دفعة واحدة، وآخرهم الفنان شريف رمزي وشقيقته شهد رمزي والمطرب أبو بجانب يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي وغيرهم.

شريف وشهد رمزي يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

وأعلن الفنان شريف رمزي إصابته بفيروس كورونا اليوم عبر صفحته بانستقرام، وكشف نتيجة المسحة قائلاً:"الحمد لله على كل شيء، عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله"، وانضمت إليه شقيقته شهد رمزي وأعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال صورة جديدة لها على انستقرام وكشفت عن إصابتها بالفيروس منذ 11 يوم إلى الآن.

إصابة المخرجة هالة خليل والمطرب أبو بفيروس كورونا

وانضمت المخرجة هالة خليل إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت عبر صفحتها بفيسبوك وقالت:" ايجابي كورونا، الحمد لله، وقوع البلا ولا انتظاره، خلو بالكوا من نفسكوا"، ونفس الأمر للاعب كرة القدم السابق عماد متعب والإعلامي الرياضي سيف زاهر الذي أعلن إصابته اليوم، وكذلك المطرب أبو، والذي اعتذر عن تقديم حفله بسبب إصابته وقال:" إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفل الليلة، نظرا لظروف مرضي بعدوى الكورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وانتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

إصابات بالجملة في الوسط الفني بفيروس كورونا

وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والتي أقلقت الجمهور على حالتها الصحية، وعلقت على تويتر قائلة:" بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي،مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

وانضم إلى قائمة المصابين أيضاً الفنان أمير كرارة والذي أعلن أمس إصابته بالفيروس، وكذلك الفنان كريم فهمي والمنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والمنتج هشام جمال والكاتب محسن الجلاد وزوجة الفنان خالد الصاوي وغيرهم.