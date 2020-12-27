موعد انتهاء تصوير "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أحمد عز تصوير المشاهد الخارجية فى العديد من الديكورات الخاصة بمسلسل "هجمة مرتدة"

وبجسب أنباء صحفية، ينتهي تصوير المسلسل في نهاية شهر يناير المقبل.

ومن المقررعرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل 2021 لينافس وسط كم المسلسلات التي يجرى تصويرها حاليًا.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.