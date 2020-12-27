تفاصيل صادمة في أزمة أصالة وطارق العريان..الطلاق وقع منذ 10 أيام!

أصالة وطارق العريان تصدرا مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب الجدل الذي أثارته أصالة بنشرها صورة طارق العريان وانتقاده بسبب صوره مع حبيبته الجديدة المودل نيكول سعفان.

محامي أصالة يفجر مفاجأة في واقعة طلاقها من طارق العريان

وكشف محامي الفنانة أصالة تفاصيل جديدة وصادمة في واقعة طلاق أصالة من طارق العريان، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن الطلاق الرسمي وقع منذ 10 أيام فقط، وليس نهاية العام الماضي، وأضاف إن محامي طارق العريان لم يتجاوب مع طلبات أصالة باتمام الطلاق وهو سبب تأخير إجراءات الطلاق، بعد إعلان أصالة انفصالها عن العريان منذ ما يقارب عام.

تفاصيل غير متوقعة في طلاق أصالة وطارق العريان

وقال محامي أصالة إن القصة بدأت بطلب أصالة الطلاق في شهر ديسمبر العام الماضي، ووكلت محاميها لإنهاء الأمر، إلا انه كان المحامي الخاص بطارق العريان أيضاً لذلك لم ينهي الإجراءات سريعاً، ووكلت أصالة محامياً ثانياً إلا إنه فشل في إتمام المهمة بسبب عدم تجاوب محامي طارق العريان، وذلك على عكس ما تردد حول عدم رغبة أصالة في الطلاق من طارق العريان، إلا أنها كانت حريصة على إنهاء الأمر سريعاً.

الكشف عن سبب هجوم أصالة على طارق العريان

وأضاف محامي أصالة إنها وكلته في النهاية كمحامي ثالث لإنهاء إجراءات الطلاق، وبالفعل نجح في إتمام الطلاق الرسمي منذ 10 أيام فقط، أي بعد عام من الانفصال وإعلانه وطلب الطلاق، وبعد 14 عام من زواجهما، وهو ما يفسر سبب الأزمة التي وقعت بين أصالة وطارق العريان في الأيام الأخيرة، والتي بدأت بنشر طارق العريان أول صورة تجمعه بحبيبته الجديدة نيكول سعفان، ومهاجمة أصالة له على الملأ، وذلك بالتزامن مع وقوع الطلاق الرسمي.

وأحدث تعليق أصالة على صورة طارق العريان ضجة كبيرة، بعدما وجهت إليه لوماً شديداً ووصفت ما فعله معها ومع أبنائه بغير الإنساني و "العيب"، وتضمن مع أصالة عدد كبير من النجوم والجمهور وكذلك عائلتها، والذين وجهوا لها عدة رسائل تضامن، وذلك بسبب معاناتها النفسية بعد الطلاق والتي وضحت في تعليقها على الصورة، في حين إلتزم طارق العريان الصمت حول الانتقادات والهجوم والجدل الكبير حوله في الفترة الماضية.