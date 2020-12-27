شاهد.. حمدي الميرغني يستعرض مواهبه في الغناء برفقة دياب

نشر الفنان حمدي الميرغني فيديو جديدا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر فيه برفقة المطرب دياب وهو يقوم بالغناء. وعلق علي الفيديو قائلا:" قول رأيكم في صوتي بس بأمانة شكرًا لدعمك ياديبوو".

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