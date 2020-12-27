نقيب الممثلين عن تصريح رانيا يوسف المثير لفضائية عراقية: سيكون هناك رد......

علق نقيب الممثلين ، الدكتور أشرف زكي، أمس السبت، لأول مرة على التصريح المثير للجدل الذي أدلت به الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لفضائية عراقية.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث" المصرية إنه سيتم عقد، اليوم الأحد، اجتماع لمجلس إدارة النقابة وسيبحثون هذا الموضوع ده، وسيتأكد مما قالته رانيا يوسف ومدى تدخل النقابة من عدمه، وسيكون هناك رد منها.

وأكد على أن نقابة الممثلين المصريين "تحترم الجميع وأنها ترد على أي شكوى صادرة من أي شخص".

وردا منه على تلقي جهات التحقيق 8 بلاغات ضد رانيا يوسف خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب تصريحاتها، أوضح أشرف زكي أنه ليس عنده حساب على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وأن الأخبار تصله بشكل متأخر.

من ناحية أخرى، حذفت رانيا يوسف تصريحها المثير للجدل من صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد تعرضها لهجوم وانتقادات شديدة.

وتحدثت رانيا يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية "الرشيد" العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، يوم الخميس الماضي، أول تعليق بشأن مقطع مصور للفنانة، رانيا يوسف، أثارت ضجة به بسبب حديثها فيه عن مفاتنها.

وأكد سكرتير نقابة الممثلين المصريين، الفنان أشرف طلبة، إنه "سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه".

وتابع طلبة أنه "سيتم بعدها التواصل مع أعضاء النقابة لمعرفة إذا كان هناك أي إجراء ضدها أم لا".

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، وتحديدا عقب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".