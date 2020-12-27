أحمد صلاح حسنى طبيب نفسى فى مسلسل ”الدايرة”

يظهر الفنان أحمد صلاح حسنى في دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل، وينتمى العمل لـ 45 حلقة للمؤلف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى، وينتهى أحمد صلاح حسنى من تصوير جميع مشاهد المسلسل بعد أسبوع، ويكون العمل انتهى بالكامل ويبدأ مخرجه فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تسليمه للشركة المنتجة تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

واستقر صناع المسلسل على "الدايرة" ليكون الاسم النهائى للعمل بعد فترة من الحيرة حول اختيار الاسم طوال فترة التصوير، حيث كان هناك أكثر من اسم مرشح مثل "واقع افتراضى".

"الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.