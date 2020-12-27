تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل ”لؤلؤ”

يبدأ عرض مسلسل "لؤلؤ" التي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها في التليفزيون، اليوم الأحد على قناة ON،

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل الساعة 7:45 مساء على on (عرض أول)، وإعادة.. 2 صباحًا، و1 مساء، وعبر قناة ON Drama الساعة 10 مساء، وإعادة 5 صباحا، و3 مساء.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

وعلمت "بوابة أخبار اليوم" من مصادرها الخاصة، العمل يرصد رحلة صعود فتاة مرت بظروف اجتماعية صعبة، وفقر شديد، تربت في الملاجئ، لينعم الله عليها بموهبة كبيرة وصوت عذب، لتتحول بعد ذلك إلى واحدة من أهم نجمات الغناء في مصر والوطن العربي، وتعيش في القصور، وتنتقل إلى حياة الرافهية والسفر وإمتلاك القصور والسيارات ضمن أحداث العمل.

وتم طرح الأغنية الدعائية للمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها مي عمر خلال الأيام الماضية، كما تصدرت "مي" البوستر الدعائي للعمل.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.