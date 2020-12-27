لأول مرة هاني شاكر يقدم أغنية باللهجة اللبانية.. اعرف التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني شاكر، عن تقديمة لأول مرة أغنية باللهجة اللبانية، والتي تحمل عنوان "كيف بتنسي" والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر صورة الغلاف الخاص ل الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" قائلا : "لأول مرة أغنية جديدة "باللهجة اللبنانية" لأمير الغناء العربي هاني شاكر انتظروا اغنية كيف بتنسي خلال أيام على قناة اليوتيوب .. كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية" يا بختة" الذي قدمها مع الفنان أحمد سعد، وحققت نجاح كبير عقب طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.