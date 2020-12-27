توتا نويل.. شيماء سيف تمازح محمد عبد الرحمن بفيديو كوميدى

مازحت الفنانة شيماء سيف الفنان محمد عبد الرحمن ونشرت له فيديو كوميدى من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر عبد الرحمن وهويقلد بابا نويل بطريقة ساخرة كوميدية ،وكتبت شيماء سيف معلقة على الفيديو: "توتا نويل بيعيد عليكم".

وكانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

ويُفاجئ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بمسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، في الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

ويجسد محمد عبد الرحمن شخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ويتصدر بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج مجدي الهواري.