شاهد .. راندا البحيرى في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة راندا البحيرى جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وحازت صورة راندا على اعجاب العديد من متابعيها، وتلقت الكثير من التعليقات جاء بعضها كالاتي: ياقلبي عالحلوين قمر عسل بحبك ياراندا ربنا يحميكى بتاخدى العقل وتشارك راندا البحيرى فى فيلم "أسوار عالية". وفيلم "أسوار عالية" هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع. "أسوار عالية" تأليف أمل عفيفى، بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، انتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.

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