حازم إيهاب ينشر فيديو من حفل زفافه على منة داغر

احتفل بزفافه في أحد الفنادق الكبرى

شارك الفنان حازم ايهاب ، جمهوره بفيديو من حفل زفافه على منه داغر ، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، حيث

وكتب حازم عبر الفيديو معلقا: "جايز الفيديو ده يلخص الفرح للناس اللى عايزة تشوفه".

يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي ، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.