نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكياج جريء.. منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بمكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.