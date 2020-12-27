Wonder Woman 1984 يحصل على تقييم ضعيف بعد يومين من طرحه

حصل فيلم Wonder Woman 1984 على تقييم ضعيف من قبل النقاد على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد يومين فقط من طرحه في كل من دور العرض المختلفة ومنصة HBO Max، ووصل التقييم إلى 65% من قبل 285 ناقد، حيث طرح العمل يوم 25 ديسمبر الجارى.

فيلم Wonder Woman 1984 يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكانت قد كشفت شركة Warner Bros عن مواعيد الإصدار العالمية لفيلم Wonder Woman 1984، فكما أعلن الأستوديو، فإن الجزء الثاني سيظهر لأول مرة في دور السينما وعلى HBO Max في الولايات المتحدة، بـ 25 ديسمبر كما هو مخطط له، لكن في الخارج، حيث لا يتوفرHBO Max ، سيبدأ الفيلم في عرض متقطع بدءًا من 16 ديسمبر.

وكانت قد اختارت شركة Warners إصدار الجزء الثاني من Wonder Woman ، في وقت سابق من إصداره في أمريكا كمحاولة لتجنب مخاوف القرصنة.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.