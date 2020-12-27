حفل غنائي لتامر حسني ليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجم الجيل تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة وذلك يوم 1 يناير بنادي الجلاء.ويقدم حسني، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن طرح تامر حسني، خلال الساعات الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

وطرح حسني، حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

