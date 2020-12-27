هبة مجدى تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

احتفلت الفنانة هبة مجدي بالكريسماس ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مجدى بصحبة عائلتها مع بابا نويل ،وكتبت معلقة على الصورة:"Merry Christmas and happy new year"

وتشارك هبة مجدي في مسلسل جديد يحمل اسم "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في سباق شهر رمضان القادم. ومسلسل "موسى" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سمية الخشاب وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وتارا عماد ومحمد عز وعبير صبري وجوري بكر وأحمد طلعت زكريا ومنذر ريحانة وهادي الجيار وحمدي الوزير وعارفة عبد الرسول ونجيب بلحسن ورياض الخولي وسيد رجب وضياء عبد الخالق وهبة مجدي وأمير صلاح الدين. وشاركت الفنانة هبة مجدي في شهر رمضان المنقضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع النجوم ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وهبة عبد الغني.

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