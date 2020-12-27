دانا حمدان تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة الأردنية دانا حمدان، تعافيها الكامل من فيروس كورونا من خلال خاصية الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت دانا حمدان صورة لنتيجة المسحة السلبية، وعلقت عليها: "الحمد الله".



وكانت دانا حمدان أعلنت عن إصابتها بكورونا يوم 17 ديسمبر الماضي، وكشفت أنها أبلغت جميع المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، لاتخاذ الاحتياطات وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنانة دانا حمدان قالت إنها سعيدة باختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.



وقالت: "الحمد الله أنني كنت ضمن فريق هذا العمل الكبير الضخم للمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب".

وأضافت في تصريح: "أعشق تربية الحيوانات وخاصة الكلاب، فأنا أملك 6 كلاب وسبب عشقي شقيقتي ميس، حيث كانت صاحبة فكرة مجيء أول كلب للمنزل ومن هنا بدأ حبي لهم".

يذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

