طليقة طارق العريان الأولى تتعرض للتهديدات بعد هجومها على اصالة نصري. يبدو بأن أزمة طلاق أصالة نصري وطارق العريان عقب ظهور الأخير مع حبيبته المودل نيكول سعفان تواصل التوسع وردود الفعل بين أطراف متعددة ومن ضمنهم طليقة طارق العريان الأولى هالة عتال التي كشفت في احدث تدوينة لها عن تعرضها للتهديدات عقب تصريحها الهجومي ضد أصالة التي اعترضت على تصرف العريان الأخير ووصفته باللإنساني والمعيب بحقها وحق أولادها.

طليقة طارق العريان الأولى تتعرض للتهديدات

طليقة المخرج طارق العريان الأولى، ووالدة ابنه الأكبر، هالة العتال، عادت لتظهر على الأضواء مجددا من خلال مشاكل طليقها مع أصالة نصري، لتكشف عن تعرضها لتهديدات بعد هجومها على أصالة نتيجة تعليقها على صورة متداولة لطارق العريان مع حبيبته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان ذات الـ 22 عاماً.

هالة العتال أكدت في منشورها بأنها ستتقدم ببلاغ لكل من يتعرض لها لتوجه مرة أخرى رسالة لاصالة نصري وتقول لها بأن "النهايات أخلاق"، فكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي، لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني، وعن ابني، وعن أبوه، حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وهقول كلمة بس النهايات أخلاق".

هالة العتال تدافع عن طليقها وتهاجم أصالة نصري

هالة العتال أثارت قبل يومين ضجة كبيرة بعد تدخلها على خط أزمة مشاكل طليقها مع أصالة نصري حيث هاجمت تصرف الفنانة أصالة التي انتقدت ظهور طليقها برفقة حبيبته وكتبت العتال تدوينة جاء فيها :"دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت"

هالة العتال تابعت رسالتها موجهة كلامها الى ضرتها السابقة اصالة نصري قائلة :"الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".

شقيقة زوجة طارق العريان ترد على هالة العتال

زوجة شقيق طارق العريان،غادة العريان، تدخلت ايضا في الأزمة وهاجمت هالة العتال وأكدت أنها المتسببة في أزمة نجلها وليس زوجة والده السابقة أصالة التي سعت للتقرب من هالة العطال لكن الأخيرة دوت الخليج من رفض ذلك فكتبت غادة العريان تدوينة طويلة دافعت فيها عن أصالة نصري ضد هالة العتال التي توجهت لها بالقول: "انتي يا هالة بتكلمي علي ابنك طب خلي عندك دم انتي اللي طول عمرك رمياه وضيعتيه وجايه تتهمي اللي كانت زوجة ابوه والتحريض اللي دايما كنتي بتحرضيه عليها، واللي كنتي بتعمليه نسيتي!، ان كنتي ناسيه افكرك أصالة أول ماتجوزت طارق حاولت تصاحبك عشان خاطر عمر وانتي عملتي ايه واحده زيك بوظت نفسيه ابنها وجايه دلوقتي تتكلمي، أنا زوجة اخو طارق غادة فكراني".

ويأتي هذا الرد بعد هجوم الفنانة أصالة على طليقها طارق العريان بعدما ظهر مع حبيبته نيكول سعفان في احتفالات رأس السنة، وقد اعتبرت أصالة هذه المشهد أصعب واقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم، قائلة بأنها لم تصدق تصرف طليقها ووصفته بالمعيب.