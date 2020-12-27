علا رشدي في أحدث ظهور مع ابنتها: "Summer is in winer"

شاركت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة ابنتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.