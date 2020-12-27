بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لحملة تنمر بعد ظهورها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوزن زائد بعد مرور أشهر على وضع طفلتها.
وردت يسرا اللوزي على حملات التنمر بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مشيرة إلى أن النساء في الوطن العربي طبيعة أجسادهن ليست نحيفة، لذلك تعجبت من السخرية منها.
ويسرا اللوزي تبلغ من العمر 35 عامًا ، فهي من مواليد 8 اغسطس 1985، يبلغ طولها 1.62 م وولدت يسرا اللوزي لأب مصري يعمل مخرج مسرحي وام سورية تعمل في مسرح العرائس ، وهي من سكان حي الزمالك.
واحترفت يسرا اللوزي الفن من خلال المشاركة في دبلجة أفلام "ديزني" الكرتونية وحاصلة على ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وتعملت رقص الباليه وعزف البيانو.
يسرا اللوزي عرفت بالجرأة في بداية مشوارها الفني وتقديمها المشاهد الجريئة مثل فيلم" اسكندرية نيويورك" مع يوسف شاهين، وايضا فيلم " قبلات مسروقة" مع أحمد عزمي.
وتزوجت يسرا اللوزي بمجرد انتهاء دراستها الجامعية وبعدها أنهت دراستها الجامعية انجبت طفلتها الاولى دليلة في 2014، وفي عام 2020 أعلنت يسرا ولادتها لطفلتها الثانية نادية.
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