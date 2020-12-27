"حملوني" لمحمود الليثي وشيبة وعبد الباسط تتصدر قائمة اليوتيوب

فيلم "صابر وراضي" بطوله احمد ادم ورزان مغربي ومحسن محي الدين وتاليف محمد نبوي وانتاج احمد السبكي واخراج اكرم فريد ومن المقرر نزوله بدور العرض السينمائية يوم ٣١ ديسمبر احتفالا برأس السنة مع الجمهور.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة