نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حملوني" لمحمود الليثي وشيبة وعبد الباسط تتصدر قائمة اليوتيوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طرح المنتج أحمد السبكي اغنية "حملوني" الأغنية الدعائية لأحدث أفلامه "صابر وراضي" ومنذ نزولها دخلت قائمه الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
"حملوني" غناء محمود الليثي واحمد شيبه وعبد الباسط حمودة كلمات ملاك عادل والحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير وانتاج احمد السبكي واشراف عام احمد عاطف
وديكورات وتنظيم مصطفي مرتضي وسامح مراد
واخراج اكرم فريد.
فيلم "صابر وراضي" بطوله احمد ادم ورزان مغربي ومحسن محي الدين وتاليف محمد نبوي وانتاج احمد السبكي واخراج اكرم فريد ومن المقرر نزوله بدور العرض السينمائية يوم ٣١ ديسمبر احتفالا برأس السنة مع الجمهور.